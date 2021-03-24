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Астроном оценил вероятность существования «колыбели жизни» в Солнечной системе

Светлана Иванова
10:12 24.03.2021
Данные о характеристиках спутника Сатурна Титана были получены в ходе миссии Cassini, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Tokmakov, Esq., Pixabay
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Исследование ученых из Университета Кампинаса в Бразилии о том, что спутник Сатурна Титан может представлять собой идеальное место для зарождения жизни, основывается на данных, полученных в результате работы станции Cassini, которая занималась исследованием газового гиганта и его спутников с 2004 по 2017 годы.  Об этом в комментарии «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

Эксперт уточнил, что все научные работы о Сатурне и Титане, которые ведутся сейчас, представляют собой лишь определенное уточнение.

«Если там ученые что-то сказали, то это по результатам исследования Cassini, потому что Титан при взгляде с Земли в телескоп выглядит как точка. Несколько лет назад Cassini прекратил работу, и после этого новые данные не поступали, можно переобработать данные Cassini, но это будет небольшое уточнение того, что было открыто», - пояснил Гончаров.

Он добавил, что первая информация о том, что на Титане есть органические вещества, а, значит, при определенных условиях может существовать жизнь, были получены еще в 2004 году.

Ранее ученые смоделировали ситуацию, которая могла бы привести к зарождению простейших организмов на спутнике Сатурна. По мнению исследователей, это стало бы возможным при падении астероида на поверхность, который пробил бы ледяную корку и образовал «бассейн с теплой водой».

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