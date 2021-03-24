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В Армении отменили военное положение

Ян Брацкий
09:42 24.03.2021
Военное положение в Армении было объявлено 27 сентября прошлого года из-за резкой эскалации конфликта в Карабахе.
В Армении отменили военное положение
© Фото: ТРК "Звезда"
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Парламент Армении отменил военное положение, введенное в стране в конце сентября 2020 года из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.

«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян в прямом эфире местных телеканалов, которые транслировали заседание законодательного органа страны.

Военное положение в Армении было объявлено 27 сентября прошлого года из-за резкой эскалации конфликта в Карабахе. Парламент страны отказался отменять свое решение даже после подписания трехстороннего соглашения с участием Москвы, Баку и Еревана. Отмена военного положения позволит оппозиционным силам инициировать отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

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