Заряд бодрости и витаминов: диетолог рассказала о самых полезных соках

При всем богатстве выбора, самыми полезными соками по-прежнему остаются свежевыжатые, ценность которых - без сомнения вне конкуренции по сравнению с консервированными или разбавленными концентратами. Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в разговоре со «Звездой» объяснила, что специалисты отдают предпочтение свежевыжатым сокам, так как они очень легко усваиваются, имея в своем составе только натуральные сахара.

«Для сока берите только созревшие, свежие плоды. Тщательно мойте овощи и фрукты. Употреблять свежевыжатые соки лучше сразу в течение 15 минут после приготовления, иначе позже из них теряется их минерально-витаминная ценность», - дала совет эксперт по здоровому питанию.

Самыми полезными диетолог считает свежевыжатые соки из моркови, капусты, свежей зелени и апельсинов.

Морковный сок содержит большое количество бета-каротина и укрепляет нервную систему. Для лучшего усвоения в стакан сока можно добавить каплю оливкового масла. Если составить дуэт из морковного и яблочного сока, то этот напиток придаст больше энергии.

Сок капусты хорошо влияет на пищеварение, а здоровый кишечник - залог хорошего иммунитета. Такой напиток содержит большое количество аминокислот, обладает антимикробным и кровоостанавливающими действиями. Кроме того, пояснила Ирина Писарева, капустный фреш также выводит шлаки и токсины, и очищает от них организм.

Смузи из свежей зелени специалист рекомендует, так как в зелени содержится большое количество хлорофилла, что поможет насытить кровь кислородом, улучшить работу печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, зелень богата антиоксидантами.

А самый популярный и классический для изготовления из всех свежевыжатых - апельсиновый сок - формирует в организме барьер защиты от бактерий и вирусов. Апельсины, рассказала нутрициолог, богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Кислая среда, которую они формируют в организме способствует полноценному и быстрому усвоению железа, а также обеззараживает слизистые рта и желудка.