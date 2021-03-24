Глаза и уши командира: как несут службу штурманы ВКС РФ на авиабазе Хмеймим

Правая рука командира самолета, наводчик и навигатор в небе. Сегодня исполняется 105 лет штурманской службе ВВС. Эти специалисты несут боевое дежурство во всех военных округах и базах, в том числе и на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Свой профессиональный праздник штурманы базы Хмеймим встречают на боевом дежурстве. Авиация ежедневно совершает вылеты. Самолеты и вертолеты контролируют небо над северными районами Сирии. Для командира экипажа штурман глаза и уши, он прокладывает маршруты и наводит пилота на цель. В критических ситуациях штурман может взять управление самолетом на себя.

Нашим штурманам помогает современная авионика, чего не было 105 лет назад, когда служба только появилась. Тогда, в открытых кабинах, с бумажными картами в руках, штурманы прокладывали маршрут и давали указания пилоту руками.

На базе Хмеймим есть специальное помещение, где на карты наносят особые отметки. Штурманы рассказывают, что именно там начинаются все полеты. Как сообщили штурманы авиабазы, праздник обязательно будет, но только по возвращению домой. Сейчас в сирийском небе слишком много работы.