Сто пять лет небесной навигации: как в России готовят штурманов Военно-воздушных сил

Курс построит верный, системы ПВО противника обойдет и даже отбомбиться по цели сможет - в Военно-Воздушных силах штурмана называют «мозгом самолета». Штурманской службе ВВС сегодня исполняется 105 лет.

Координаты цели определены. Тридцать секунд и она поражена. За годы обучения курсант Владислав Лушаков поразил несколько сотен целей на воде, в воздухе и на земле, занимаясь на тренажере. По словам курсанта, к пятому курсу он почти перестал промахиваться.

Кнопки, датчики и тумблеры на приборной панели симулятора до миллиметра совпадают с их расположением в истребителе бомбардировщике Су-34. Следующий тренажер воссоздает и атмосферу полета.

Посадка Су-34 на 3D-симуляторе прошла штатно. Будущий штурман справился с задачей. Обучение на интерактивных тренажерах, идентичных реальным системам управления, - основная составляющая подготовки военных специалистов в единственном в стране училище штурманов. В нем готовят и офицеров боевого управления, в гражданской терминологии - диспетчеров. Для курсантов здесь организован центр управления, полностью имитирующий реальный. В нем отрабатываются взлеты и посадки при самых неблагоприятных погодных условиях, ведется контроль за виртуальными самолетами в воздухе, компьютерным экипажам ставятся боевые задачи.

Завтрашние офицеры боевого управления поднимают в небо виртуальную эскадрилью многофункциональных Су-30. Ночь, низкая облачность, снег. Вторая группа осуществляет наведение. В радиусе 200 километров обнаружено несколько вражеских бомбардировщиков.

Начиная со второго курса, штурманы садятся «за парту» в воздухе. В Ту-134Ш курсанты учатся ориентироваться в небе по наземным ориентирам, выстраивают маршрут полета, на старших курсах даже выполняют боевое применение учебными бомбами. В самолете - масса приборов, с которыми должен управляться будущий штурман. Они разделены на несколько частей, как в школе - на первый, второй и третий вариант.

«На данном учебном месте у нас расположены радионавигационное оборудование - это автоматический радиокомпас, курсовая система, указатель высоты и указатель скорости. На соседней парте у нас расположено радиосвязное оборудование, расположена радиостанция. Также указатель скорости, указатель высоты», - показывает штурман отряда филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в Челябинске Роман Митасов.

В Ту-134Ш курсант Лукашов отлетал уже более 160 часов. Отработал навыки не только по вариантам, но и в комплексе - в кабине учебного самолета. Сейчас главная цель - до конца года успеть провести первый полет на боевой машине. С типом авиации, с которым он свяжет свою жизнь, завтрашний выпускник военного училища штурманов определился еще в детстве.

«У меня прадед был авиационным техником в 274-м ночном бомбардировочном авиационном полку, отец - авиационный техник тоже бомбардировочного полка. Выбор, на какой авиации, на каком самолете, особо не стоял. Я выбрал бомбардировочную авиацию», - рассказывает Лукашов.

С 1936-го года из училища выпустились несколько тысяч военных штурманов. Среди них ветераны Великой отечественной, участники всех послевоенных вооруженных конфликтов, в том числе современных. Штурман - «мозг самолета», не без гордости говорят преподаватели. Именно он определяет курс машины в воздухе, следит за всеми ее показателями, определяет расстояние до цели, вычисляет ее точные координаты. Спрос на специальность традиционно превышает предложение, подчеркивают в училище.

«Молодежь стремится летать, молодежь стремится подняться в воздух. Поэтому у нас четыре человека на место это ежегодно бывает», - говорит начальник филиала Игорь Шведов.

Пока первокурсники впервые садятся за ручки симуляторов, совершают ошибки, курсанты средних курсов оттачивают в воздушной парте теоретические навыки, выпускники с завистью следят за взлетной полосой. По которой их однокашники, которые выпустились год или два назад, разгоняют сверхзвуковые современные боевые машины.