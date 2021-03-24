Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сто пять лет небесной навигации: как в России готовят штурманов Военно-воздушных сил

Анатолий Бородкин
04:52 24.03.2021
В России 24 марта отмечают День штурманской службы ВВС.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Курс построит верный, системы ПВО противника обойдет и даже отбомбиться по цели сможет - в Военно-Воздушных силах штурмана называют «мозгом самолета». Штурманской службе ВВС сегодня исполняется 105 лет.

Координаты цели определены. Тридцать секунд и она поражена. За годы обучения курсант Владислав Лушаков поразил несколько сотен целей на воде, в воздухе и на земле, занимаясь на тренажере. По словам курсанта, к пятому курсу он почти перестал промахиваться.

Кнопки, датчики и тумблеры на приборной панели симулятора до миллиметра совпадают с их расположением в истребителе бомбардировщике Су-34. Следующий тренажер воссоздает и атмосферу полета.  

Посадка Су-34 на 3D-симуляторе прошла штатно. Будущий штурман справился с задачей. Обучение на интерактивных тренажерах, идентичных реальным системам управления, - основная составляющая подготовки военных специалистов в единственном в стране училище штурманов. В нем готовят и офицеров боевого управления, в гражданской терминологии - диспетчеров. Для курсантов здесь организован центр управления, полностью имитирующий реальный. В нем отрабатываются взлеты и посадки при самых неблагоприятных погодных условиях, ведется контроль за виртуальными самолетами в воздухе, компьютерным экипажам ставятся боевые задачи.

Завтрашние офицеры боевого управления поднимают в небо виртуальную эскадрилью многофункциональных Су-30. Ночь, низкая облачность, снег. Вторая группа осуществляет наведение. В радиусе 200 километров обнаружено несколько вражеских бомбардировщиков.

Начиная со второго курса, штурманы садятся «за парту» в воздухе. В Ту-134Ш курсанты учатся ориентироваться в небе по наземным ориентирам, выстраивают маршрут полета, на старших курсах даже выполняют боевое применение учебными бомбами. В самолете - масса приборов, с которыми должен управляться будущий штурман. Они разделены на несколько частей, как в школе - на первый, второй и третий вариант.

«На данном учебном месте у нас расположены радионавигационное оборудование - это автоматический радиокомпас, курсовая система, указатель высоты и указатель скорости. На соседней парте у нас расположено радиосвязное оборудование, расположена радиостанция. Также указатель скорости, указатель высоты», - показывает штурман отряда филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в Челябинске Роман Митасов.

В Ту-134Ш курсант Лукашов отлетал уже более 160 часов. Отработал навыки не только по вариантам, но и в комплексе - в кабине учебного самолета. Сейчас главная цель - до конца года успеть провести первый полет на боевой машине. С типом авиации, с которым он свяжет свою жизнь, завтрашний выпускник военного училища штурманов определился еще в детстве.

«У меня прадед был авиационным техником в 274-м ночном бомбардировочном авиационном полку, отец - авиационный техник тоже бомбардировочного полка. Выбор, на какой авиации, на каком самолете, особо не стоял. Я выбрал бомбардировочную авиацию», - рассказывает Лукашов.

 С 1936-го года из училища выпустились несколько тысяч военных штурманов. Среди них ветераны Великой отечественной, участники всех послевоенных вооруженных конфликтов, в том числе современных. Штурман - «мозг самолета», не без гордости говорят преподаватели. Именно он определяет курс машины в воздухе, следит за всеми ее показателями, определяет расстояние до цели, вычисляет ее точные координаты. Спрос на специальность традиционно превышает предложение, подчеркивают в училище.   

«Молодежь стремится летать, молодежь стремится подняться в воздух. Поэтому у нас четыре человека на место это ежегодно бывает», - говорит начальник филиала Игорь Шведов.

Пока первокурсники впервые садятся за ручки симуляторов, совершают ошибки, курсанты средних курсов оттачивают в воздушной парте теоретические навыки, выпускники с завистью следят за взлетной полосой. По которой их однокашники, которые выпустились год или два назад, разгоняют сверхзвуковые современные боевые машины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:36 В стране и мире
Видео
Без лицензии и с риском: как устроен «теневой» рынок нелегальных такси в России
23:30 В стране и мире
В МЧС сообщили о завершении спасательной операции из-за схода лавины под Мурманском
01:42 В стране и мире
Российские специалисты проинспектируют военный объект в Дании в рамках Венского документа
19:15 В стране и мире
СМИ: в Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре
21:23 В стране и мире
Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия
Популярное
Популярное
«Нужно было пригласить Байдена»: британцы восхитились Путиным на отдыхе в тайге
Видео
Назван замедляющий старение витамин
В Чернобыле зафиксировали вымирание воробьев
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.