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В мозге умерших людей обнаружены «гены-зомби»

Светлана Иванова
07:56 24.03.2021
Так называемые глиальные клетки активируются после смерти человека, увеличиваясь до гигантских размеров.
В мозге умерших людей обнаружены «гены-зомби»
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash
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Исследователи выявили в мозге людей «гены-зомби». Речь идет о глиальных клетках, которые активируются после смерти, увеличиваясь до гигантских размеров. Согласно данным ученых из Университета Иллинойса в Чикаго, сделавших открытие, пик изменений приходится на 12-й час после смерти, пишет Daily Mail.

По мнению ученых, глиальные клетки являются противовоспалительными. Их задача – «подчищать после травм мозга, таких как кислородное голодание или инсульт».

Исследователи также обнаружили, что после гибели человека становятся неактивными два других типа клеток, занимающих около 80 процентов всех клеток мозга.

По мнению профессора университета Джона Гарвина и главы отдела неврологии и реабилитации в медицинском колледже UIC доктора Джеффри Леб, исследователи должны учитывать эти генетические и клеточные изменения, чтобы максимально сократить масштаб посмертных изменений.

Профессор добавил, что открытие поможет лучше интерпретировать результаты исследований тканей человеческого мозга и позволит ученым узнать больше о механизмах таких расстройств, как шизофрения и болезнь Альцгеймера.

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