Диетолог объяснила связь стресса с ожирением

Уровень стресса способен влиять на набор веса. Таким мнением со «Звездой» поделилась врач-диетолог Анна Белоусова. При этом, отметила она, пищеварительная система человека реагирует на стрессовую ситуацию двумя способами.

«Одни вес набирают, потому что "заедают" его. Еда действует подобно наркотику, особенно сладкое. Есть люди, которые теряют аппетит и это правильная реакция. У любого живого существа реакция на стресс - практически полностью переключение на работу сердечно-сосудистой системы, мышц и абсолютно не нужна работа пищеварительной системы», - рассказала Белоусова.

Проблемы с лишним весом начинаются тогда, когда люди воспринимают нормальную реакцию организма на стресс неправильно. В таких случаях многие идут к холодильнику, пытаясь «заесть» свои неудачи и проблемы.

«Самое интересное, что пищеварительная система замирает вся, начиная от ротовой полости. Наши вкусовые сосочки не воспринимают вкус. Некоторые люди их стимулируют сладким, соленым или гиперострым», - добавила диетолог.

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