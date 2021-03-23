Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог раскрыл секрет полезного завтрака

Светлана Иванова
08:45 23.03.2021
Организму для полноценной сытости нужны углеводы, жиры и белки, указал врач.
Диетолог раскрыл секрет полезного завтрака
© Фото: Aline Ponce, Pixabay
Читайте нас на:

Чтобы завтрак был полезным и сытным, необходимо употреблять углеводы, жиры и белки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Как подчеркнул доктор в комментарии радио Sputnik, идеальным станет прием пищи, в котором половину объема составляют овощи и фрукты, четверть – зерновые, включая любой гарнир, кашу и хлеб, еще четверть — мясные или белковые продукты.

Бобровский отметил, что употребление на завтрак одних только сладостей не обеспечит сытостью надолго, даже если есть только полезные фрукты и овощи. Кроме клетчатки организму для полноценной сытости нужны еще жиры и белки, указал диетолог.

Он также призвал употреблять в пищу продукты, богатые естественными сахарами, и, наоборот, отказаться от пищи с добавленными сахарами.

«Сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно», - пояснил врач.

Он добавил, что «пару конфет» можно съесть, однако нужно уметь вовремя остановиться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.