Диетолог раскрыл секрет полезного завтрака

Чтобы завтрак был полезным и сытным, необходимо употреблять углеводы, жиры и белки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Как подчеркнул доктор в комментарии радио Sputnik, идеальным станет прием пищи, в котором половину объема составляют овощи и фрукты, четверть – зерновые, включая любой гарнир, кашу и хлеб, еще четверть — мясные или белковые продукты.

Бобровский отметил, что употребление на завтрак одних только сладостей не обеспечит сытостью надолго, даже если есть только полезные фрукты и овощи. Кроме клетчатки организму для полноценной сытости нужны еще жиры и белки, указал диетолог.

Он также призвал употреблять в пищу продукты, богатые естественными сахарами, и, наоборот, отказаться от пищи с добавленными сахарами.

«Сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно», - пояснил врач.

Он добавил, что «пару конфет» можно съесть, однако нужно уметь вовремя остановиться.