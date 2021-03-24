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«Металл плавился, летели искры»: космонавт Калери рассказал о пожаре на орбитальном комплексе «Мир»

Виктория Ивашечкина
03:35 24.03.2021
Команда боролась со стихией, работая продолжительное время в противогазах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский космонавт, Герой РФ Александр Калери рассказал «Звезде» о печально известном пожаре в 1997 году на орбитальном комплексе «Мир». Тогда всему экипажу пришлось бороться со стихией и работать продолжительное время в противогазах.

В феврале в одном из модулей случился пожар из-за загоревшейся кислородной шашки, который космонавты сумели потушить. При этом спустя некоторое время неприятности на орбитальный комплекс «Мир» посыпались, как из рога изобилия, в частности, произошел отказ системы получения кислорода.

«Произошло несанкционированное разрушение корпуса. Загорелись кислородные шашки. Таким образом, произошла химическая реакция с выделение кислорода. Она сильно экзотермическая, то есть тогда выделилось большое количество тепла», - рассказал Калери.

Он объяснил, что из одного брикета выделилась суточная норма кислорода на одного человека. Произошло разрушение корпуса этой капсулы. И кислород, тем самым, пошел другим путем.

«В результате получилась кислородная горелка, что чаще всего может спровоцировать возгорание. Это и произошло в итоге. Я бы не сказал, что горели какие-то материалы. Скорее, металл плавился, искры какие-то летели. Потом мы стали поливать из огнетушителя водяной пеной. Пар пошел. Было ярко-красное свечение, искры летели золотистые», - подчеркнул космонавт.

При этом, по словам Калери, ощущался запах был как во время пожара деревянного дома. Сильно пахло сгоревшей древесиной.

На станции в тот момент находилось шесть человек из 22-й и 23-й экспедиций, в том числе Калери. К станции было пристыковано два корабля «Союз ТМ». Это позволило эвакуировать всех людей, но один из кораблей оказался отрезан. Ситуация ухудшалась тем, что атмосфера оказалась задымлена. 

Позже расследование показало, что пожар возник из-за единичного дефекта в кислородной шашке.

Напомним, в 2001 году состоялась контролируемая операция по управляемому сведению с орбиты российского орбитального комплекса «Мир» с последующим его затоплением в Тихом океане. На момент затопления станция состояла из семи модулей.

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