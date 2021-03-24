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МВД РФ утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Виктория Ивашечкина
02:37 24.03.2021
Приказ вступает в силу с 1 апреля текущего года.
МВД РФ утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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В России утвердили новый регламент о проведении экзамена на водительские права. Соответствующий приказ главы МВД РФ Владимира Колокольцева был опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 апреля текущего года.

«Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», - сказано в официальном документе. 

Ранее сообщалось, что с 1 апреля для учащихся автошкол отменяется обязательная сдача «площадки», согласно новым правилам сдачи практической части экзамена на водительские права.

Показывать весь набор водительских маневров, навык исполнения которых ученик обычно демонстрирует на внутренних автодромах инспекции ГИБДД, экзаменуемому больше не потребуется.

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