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«Площадку» на экзаменах на права сдавать будет не обязательно

Валентина Пескова
06:37 21.03.2021
С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзамена в ГИБДД для получения водительских прав.
«Площадку» на экзаменах на права сдавать будет не обязательно
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Согласно новым правилам сдачи практической части экзамена на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля, для учащихся автошкол отменяется обязательная сдача «площадки».

Показывать весь набор водительских маневров, навык исполнения которых ученик обычно демонстрирует на внутренних автодромах инспекции ГИБДД , экзаменуемому больше не потребуется. Однако для проверки отдельных элементов такие площадки будут использоваться сотрудниками автодорожной инспекции и далее.

В МВД также сообщили, что еще одним нововведением при сдаче практического экзамена будет запись всех действий кандидата в водители и лица, находящегося рядом с ним, на видеорегистратор с аудиозаписью.

«Они должны обеспечивать в режиме реального времени видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора», - цитирует ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

В остальном экзамен будет по-прежнему включать в себя набор элементов улично-дорожной сети, знаков и дорожной разметки, а по команде экзаменатора кандидат в водители должен будет выполнить маневрирование с соблюдением правил дорожного движения.

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