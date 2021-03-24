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Министр здравоохранения Италии заявил, что стране нужна вакцина «Спутник V»

Вадим Синицын
01:28 24.03.2021
По словам главы ведомства, никакие предубеждения в этом вопросе не имеют смысла.
Министр здравоохранения Италии заявил, что стране нужна вакцина «Спутник V»
© Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Глава министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране необходимы все существующие безопасные вакцины от COVID-19, включая российский «Спутник V». Такое заявление министр сделал в эфире государственного итальянского канала Rai 3.

По словам главы ведомства, никакие предубеждения в этом вопросе не имеют смысла. Единственными критериями должны выступать эффективность и безопасность препарата.

«Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», - цитирует Сперанцу РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил перспективы российской вакцины в контексте применения ее в Евросоюзе. Бретон отметил, что у него нет оснований сомневаться в качестве «Спутника V», и вакцина, безусловно, входит в число кандидатов на использование в ЕС.

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