В стране и мире Коронавирус Министр здравоохранения Италии заявил, что стране нужна вакцина «Спутник V» Вадим Синицын По словам главы ведомства, никакие предубеждения в этом вопросе не имеют смысла. © Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Глава министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что стране необходимы все существующие безопасные вакцины от COVID-19, включая российский «Спутник V». Такое заявление министр сделал в эфире государственного итальянского канала Rai 3. По словам главы ведомства, никакие предубеждения в этом вопросе не имеют смысла. Единственными критериями должны выступать эффективность и безопасность препарата. «Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», - цитирует Сперанцу РИА Новости. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил перспективы российской вакцины в контексте применения ее в Евросоюзе. Бретон отметил, что у него нет оснований сомневаться в качестве «Спутника V», и вакцина, безусловно, входит в число кандидатов на использование в ЕС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика