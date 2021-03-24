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Блинкен на встрече с главой МИД Германии затронул тему «Северного потока-2»

Виктория Ивашечкина
02:24 24.03.2021
Ранее Госдепартамент США пригрозил участникам строительства газопровода.
Блинкен на встрече с главой МИД Германии затронул тему «Северного потока-2»
© Фото: J.Koehler via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с руководителем МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против реализации проекта строительства «Северного потока - 2».

«Блинкен подчеркнул приверженность Штатов работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам РФ подорвать нашу коллективную безопасность», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает ТАСС.

Ранее Госдеп пригрозил участникам строительства «Северного потока - 2». Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что любая компания, вовлеченная в проект, рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом.

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