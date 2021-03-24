В стране и мире Блинкен на встрече с главой МИД Германии затронул тему «Северного потока-2» Виктория Ивашечкина Ранее Госдепартамент США пригрозил участникам строительства газопровода. © Фото: J.Koehler via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с руководителем МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против реализации проекта строительства «Северного потока - 2». «Блинкен подчеркнул приверженность Штатов работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам РФ подорвать нашу коллективную безопасность», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает ТАСС. Ранее Госдеп пригрозил участникам строительства «Северного потока - 2». Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что любая компания, вовлеченная в проект, рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика