В стране и мире Госдеп пригрозил участникам строительства «Северного потока - 2» Лина Давыдова Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что любая компания, вовлеченная в проект, рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Американские власти предостерегли участников проекта «Северный поток - 2» от продолжения работ. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, его текст приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Госдепартамент фиксирует попытки достроить газопровод "Северный поток - 2" и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс», - указал госсекретарь. Он добавил, что администрация Джо Байдена намерена придерживаться законодательства, предполагающего введение санкций в отношении компаний-участников реализации проекта. Глава Госдепа также утверждает, что строящийся газопровод является геополитическим проектом России, который якобы направлен разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность. «Госдепартамент вновь предупреждает, что любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток - 2", рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом», - также отмечается в сообщении. «Сeверный пoток — 2» включает в себя две нитки газопровода, пропускная способность каждой из них - 27,5 млрд куб. м в год. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные зоны ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции. Проект по строительству газопровода реализован на 95%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика