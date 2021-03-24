В Кремле назвали незаконными новые санкции Канады против девяти российских чиновников

Санкции Канады против России являются незаконными. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, страна предпримет ответные меры.

«Предпримем», - сказал он РИА Новости.

О новых санкциях министерство иностранных дел Канады объявило в среду, 24 марта. Ограничения введены против девяти российских чиновников. Причиной, как объяснили в МИД Канады, стало якобы ухудшение ситуации с правами человека в РФ.

В перечень попали директор ФСБ России Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Ранее санкции против нескольких российских чиновников ввели США и Евросоюз.