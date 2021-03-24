«Не сработали тормоза»: подозреваемый в смертельном ДТП в Москве объяснил причины аварии

МВД России опубликовало кадры допроса водителя, который, по версии следствия, накануне выехал на тротуар и насмерть сбил двух женщин на Пулковской улице в Москве.

«Ужинали с другом, выехал, не сработали тормоза», - объяснил задержанный.

Мужчина признал свою вину. Он заявил, что торопился в больницу. По словам водителя, у него резко заболела нога, которая была сломана полтора месяца назад.

«В больницу хотели ехать. Левая нога была сломана полтора месяца назад, я сейчас хотел посмотреть», - уточнил водитель.

По словам задержанного, он ехал со скоростью 60-70 километров в час.

«Я помню только, что я врезался в машину, подушки (безопасности. - Прим. ред.) выпрыгнули сразу, потом ничего не помню», - сказал водитель.

Также он объяснил, почему скрылся с места аварии.

«Я хотел в больницу, я понял, что мне плохо, я еще ударил ногу, остановил такси и уехал в больницу. Другу сказал, что вернусь обратно», - заявил мужчина.

Однако на место ДТП водитель так и не вернулся. Полиции он рассказал, что находился в шоковом состоянии.

Смертельная авария произошла во вторник, 23 марта, на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Mercedes сначала въехал в припаркованную иномарку, а затем отлетел на пешеходов. В результате аварии две женщины скончались.