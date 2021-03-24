Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП с Mercedes в Москве
Обе женщины, которых сбил водитель, скончались от полученных травм.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП на Пулковской улице в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Авария произошла накануне вечером. Под колеса автомобиля попали две женщины. Как рассказали в полиции, водитель Mercedes протаранил припаркованную машину, а затем вылетел на тротуар.
После ДТП водитель Mercedes скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что обе женщины скончались от полученных травм.