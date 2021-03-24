Матвиенко назвала сроки снятия ограничений по COVID-19 в РФ

К осени текущего года в России будет сформирован коллективный иммунитет против COVID-19, а развитие эпидемии будет полностью остановлено. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса. С учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан», - заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что уверена в правоте экспертов, утверждающих, что при таком варианте развития событий к осени будет снята большая часть ограничений и страна вернется к нормальной жизни.

По словам Матвиенко, РФ довольно устойчиво прошла пандемический период благодаря руководству президента страны Владимира Путина, действиям правительства и парламента, а также ответственности российских граждан. Спикер Совфеда отметила, что принятые меры не были избыточными, благодаря чему удалось избежать напряжения в обществе. При этом она выразила уверенность, что для окончательной победы над вирусом нужна массовая вакцинация.

Во вторник, 23 марта, прививку от COVID-19 сделал Владимир Путин. Как позже сообщили в Кремле, глава государства хорошо перенес процедуру, ухудшения самочувствия у него не наблюдается.