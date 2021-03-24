Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021

Первый российский электросамолет покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости», - сказал он.

В декабре прошлого года генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин заявил, что магистральные самолеты с использованием электротяги могут появиться уже к 2050 году. В январе 2021 года он сообщил, что уже ближайшей весной должен состояться один из первых полетов самолета, оснащенного электрическим мотором.

Смотрите в выпуске «Военной приемки», посвященном строительству авиадвигателей в России, о закрытых лабораториях двигателестроителей, интерметаллидах и двигателе для президентского самолета.

Кроме того, авторы программы впервые представят моторы, о которых многие не слышали: помимо электрических, также будет рассказано и о новых моторах для лайнеров-гигантов, способных перевозить по 500 пассажиров на десятки тысяч километров.