В стране и мире СМИ: в Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре Иван Линдеманн По неподтвержденным данным, обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель машины скрылся с места преступления. © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: В Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». По неподтвержденным данным, обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель машины скрылся с места преступления. СМИ отмечают, что ДТП произошло на севере столицы, на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. По предварительным данным, сначала автомобиль протаранил другую припаркованную машину, а затем вылетел на тротуар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика