СМИ: в Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре
По неподтвержденным данным, обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель машины скрылся с места преступления.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
В Москве автомобиль сбил двух женщин на тротуаре. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По неподтвержденным данным, обе пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель машины скрылся с места преступления.
СМИ отмечают, что ДТП произошло на севере столицы, на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. По предварительным данным, сначала автомобиль протаранил другую припаркованную машину, а затем вылетел на тротуар.