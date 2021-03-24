Диетолог объяснила, как может навредить свежевыжатый сок

Диетолог Анна Белоусова в разговоре со «Звездой» заявила о том, что свежевыжатый сок может приносить вред здоровью, если употреблять этот напиток в больших количествах или на голодный желудок.

«Свежевыжатого сока нельзя выпить стакан - хочется еще, еще и еще. Можно выпить литр. И тогда, действительно, мы получаем углеводов больше, чем надо. Поэтому, понятное дело, что это не может не отразиться на состоянии поджелудочной железы. Она должна это все переработать», - объяснила врач.

Тем не менее свежевыжатые соки популярны в южных регионах нашего земного шара, отметила Белоусова. Например, по словам врача, в Турции люди пьют их в течение дня и «живут спокойно», без каких-либо рисков в плане поджелудочной железы, сахарного диабета или панкреатита.

Для россиян этот фруктовый напиток не так привычен, поэтому может нанести вред здоровью, считает врач.

«Чтобы не было такого удара, мы свежевыжатые соки используем спокойно, только не пьем их литрами. Стакана в день достаточно. Хочется два стакана - пожалуйста, но тогда после еды, не на голодный желудок. После еды у нас включились и поджелудочная железа, и печень, и желудок на активное переваривание пищи, тогда ничего страшного не будет», - сказала специалист.

Ранее диетолог Алексей Ковальков заявил, что свежевыжатый фруктовый сок приносит организму больше вреда, чем пользы. Частое употребление такого напитка по причине высокого содержания в нем «жидкого сахара» изнашивает поджелудочную железу и приводит к сахарному диабету.