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Диетолог объяснила, сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья

Светлана Иванова
13:26 24.03.2021
Определенную опасность для здоровья представляют нитриты и фосфаты, которые используются при производстве продукта, указала эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: moerschy, Pixabay
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Колбаса не является повседневным продуктом, потому что не сбалансирована по составу. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог Мария Шубина. Она отметила, что в этом продукте мало белка и много жира.

«Важно понимать, что это не повседневный продукт, а скорее лакомство. Почему это не повседневный продукт? Потому что он не сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если сравнивать с мясом обычным, но белка в колбасе будет намного меньше, а жиров намного больше», - указала специалист.

Она добавила, что определенную опасность представляют собой различные добавки, которые используются при производстве колбасы. В частности, нитриты применяют для того, чтобы увеличить срок годности и придать продукту приятный розовый цвет, а фосфаты добавляют для того, чтобы увеличить плотность и объем сырья.

«Нитриты наиболее опасны, они относятся к первому классу опасности по негативному влиянию на здоровье, и Всемирная организация здравоохранения четко прописывает нормы потребления этой добавки», - указала специалист.

Диетолог привела в доказательство данные ряда исследований, которые доказывают причастность нитрита натрия к развитию колоректального рака. При этом Шубина заверила, что при умеренном потреблении колбасы вреда здоровью не будет. Так, безопасными являются около 100-200 граммов продукта раз в неделю.

Кроме того, важно правильно выбрать колбасу. Во-первых, Шубина посоветовала покупать продукт, маркированный категорией А, что свидетельствует о наличии 80% мяса в составе. Во-вторых, следует выбирать колбасу с минимальным сроком годности.

«Мы смотрим на срок годности, чем меньше хранится колбаса, тем лучше, значит, тем меньше там нитрита натрия или его нет вовсе», - пояснила диетолог.

В-третьих, специалист призвала отказаться от употребления продукта насыщенного розового цвета, что указывает на большое количества нитрита натрия в составе, и выбирать колбасу сероватого оттенка, что соответствует цвету вареного мяса. В-четвертых, кем короче состав у колбасы, тем лучше, резюмировала Шубина.

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