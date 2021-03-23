Песков рассказал о рабочем графике Путина после прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин, привившийся вечером во вторник, 22 марта, от коронавируса, планирует провести полноценный рабочий день в среду. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра у него полноценный рабочий день», - объяснил Песков.

Он также сообщил, что российский лидер чувствует себя хорошо после введения вакцины.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не станут раскрывать, каким именно российским препаратом от COVID-19 привьется Путин. Также он предупредил, что процесс вакцинации не будут снимать на видео, так как президент не сторонник подобных действий.