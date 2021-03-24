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Организаторы выставки человеческих тел ответили на сообщение о проверке СК

Анна Назайкина
12:01 24.03.2021
Как отмечается, основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Организаторы анатомической выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса в Москве заявили, что экспозиция не нарушает действующие российские законы.

«В последнее время в интернет-пространстве в отношении выставки Body Worlds, к сожалению, получили распространение не соответствующие действительности сведения. При этом зачастую авторы подобного рода публикаций оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношения к проводимой выставке», - говорится в заявлении пресс-службы выставки.

Как отмечается, у экспозиции просветительская цель - предоставить посетителям выставки возможность узнать об основах строения тела человека.

«В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия. Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке», - говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки Хагенса в Москве, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Кроме того, будет проведена проверка в отношении организаторов выставки.

Напомним, экспозиция стала доступна зрителям в павильоне ВДНХ 12 марта. Выставка Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, позволяющего сохранить рельеф тканей.

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