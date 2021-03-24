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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве

Анна Назайкина
07:56 24.03.2021
Как сообщается, общественники считают, что выставка нарушает нравственные ценности и выражает неуважение к обществу.
Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» в Москве, а также провести проверку в отношении ее организаторов.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», - сообщается на сайте СК.

По данным Следственного комитета, Бастрыкин также поручил проведение проверки организаторов и инициаторов выставки.

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, экспозиция стала доступна зрителям в павильоне ВДНХ 12 марта. Выставка Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, позволяющего сохранить рельеф тканей.

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