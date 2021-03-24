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Конструктор «Бурана» оценил шансы на создание нового многоразового орбитального корабля

Анна Назайкина
11:14 24.03.2021
Ранее стало известно, что НПО «Молния» планирует создать принципиально новый аэрокосмический корабль гражданского назначения.
Конструктор «Бурана» оценил шансы на создание нового многоразового орбитального корабля
© Фото: Роскосмос
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Создание нового аэрокосмического челнока на основе «Бурана» возможно только при условии изменения полезной нагрузки корабля. Об этом заявил «Звезде» инженер-конструктор космической техники, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну Владимир Бугров, который являлся ведущим конструктором «Бурана».

По его словам, в свое время такой космический корабль создавался США не для того, чтобы выводить на орбиту грузы, а для того, чтобы возвращать с нее 20 тонн грузов.

«Если он многоразовый, значит, он не один раз в год должен принести с орбиты 20 тонн, потом еще раз 20. У нас, допустим, многоразовость определялась тем, что мы могли сделать четыре комплекса за год. То есть это 80 тонн груза вернуть с орбиты. Какого? Вы слышали, что хотя бы 100 килограммов вернули с орбиты? Я не слышал», - сказал эксперт.

Бугров объяснил, что, когда США начинали программу СОИ (стратегическая оборонная инициатива), они предполагали, что будут выводить и потом снимать с орбиты для профилактики огромное количество военных спутников. Однако впоследствии выяснилось, что ресурс спутников стал значительно больше, чем рассчитывалось. Выводить и возвращать на Землю для профилактики спутник, который пробыл на орбите 10 лет, стало «абсурдным», заявил конструктор.

«Мы не знали, для чего американцы создают свой шаттл. Но решили защититься от этого дела таким же шаттлом. Хотя я и был ведущим конструктором по этому комплексу и 14 лет жизни посвятил этому делу, в 1985 году я написал Горбачеву письмо, где предлагал работы по “Бурану” прекратить, а на этой научно-производственной базе создать другой многоразовый корабль», - объяснил разработчик.

По мнению Бугрова, воспроизводить «Буран» как многоразовую систему стоит с такой же полезной нагрузкой, с которой сегодня существует «Союз».

«То есть это корабль многоразовый такой, как самолет, который должен выводить на орбиту экипаж и возвращать его обратно. Вот в этом я вижу смысл», - заявил конструктор.

Ранее стало известно, что разработчик «Бурана» НПО «Молния» планирует создать принципиально новый аэрокосмический корабль гражданского назначения. Как сообщалось, новинка отправится на орбиту в ближайшие пять лет. Напомним, что впервые полноразмерный макет орбитального самолета был представлен в закрытом от широкой общественности павильоне на форуме «Армия-2020».

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