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Ралли на броне: под Волгоградом состоялись заезды танкистов ЮВО в рамках конкурса

Диана Сирази
09:05 23.03.2021
Победители отборочных соревнований получат право представлять Россию на Международных армейских играх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне Прудбой, что под Волгоградом, на трассу и огневые рубежи вышли танкисты Южного военного округа (ЮВО). Традиционно, это одни из самых сильных специалистов - экипажи стабильно отбираются на Международный этап армейских игр. Ревут моторы, танки разгоняются почти до 80 километров, при этом по всему полигону их поджидают разные препятствия - нужно не соскользнуть с колейного моста, преодолеть змейку, противотанковый ров и уничтожить условного противника на расстоянии больше двух километров.

На огневом рубеже участники должны поразить мишени, которые имитируют не только вражескую бронетехнику, но и вертолеты. Попасть нужно точно цель, иначе придется идти на штрафной круг. В этом году впервые за все время в ЮВО вместе с традиционными танкам Т-72 соревнуются и танки Т-90. Для них все те же самые преграды, на трассу выходят по три экипажа и каждый борется за себя, индивидуальные соревнования длятся три дня, а потом начнутся командные соревнования - эстафета.

Все ведут борьбу за главный приз - поездку на Международные армейские игры. Но это только полуфинал, участвуют 100 военнослужащих, 16 экипажей, из них выберут четыре экипажа, которые потом будут соревноваться на Всероссийских арамейских играх в мае.

В этом году соревнованиям придали разнообразие, организовав ежедневные заезды команд обоих конкурсов на различной технике. Всего в состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа. Участникам соревнований предстоит преодолеть наземные и водные преграды, поразить три различных типа мишеней на удалении от 900 до 2200 метров, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас - управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд».

В этом году состязания проходят в присутствии зрителей и болельщиков. Накануне все участники конкурсов АрМИ ЮВО были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Зрителям рекомендовано находиться на трибунах в защитных медицинских масках. В рамках торжественной церемонии открытия гости и участники соревнований стали очевидцами масштабного динамического показа боевых возможностей мотострелковых, танковых и артподразделений и возможностей солдата в рукопашном бою.

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