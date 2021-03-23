СМИ узнали о беспокойстве НТС из-за роста цен на бензин

В Независимом топливном союзе (НТС) предупредили о возможном росте цен на бензин в рознице до конца года. По прогнозам представителей отрасли, повышение стоимости топлива может превысить инфляцию, а при худшем сценарии составить 14%. Об опасениях НТС стало известно из письма, которое НТС направил председателю правительства Михаилу Мишустину. С документом удалось ознакомиться «Известиям».

В Независимом топливном союзе в качестве основной причины вероятного роста биржевой и розничной цен на бензин рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

«С 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», - указали в НТС.

По мнению представителей отрасли, необходимо ввести дополнительные меры по стабилизации ситуации. В частности, в Независимом топливном союзе попросили снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.