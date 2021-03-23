Лавров заявил, что РФ и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов права

Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

«Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным», - заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление в связи с 20-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН», - сказал глава МИД РФ.

Лавров выразил уверенность, что российская и китайская стороны сделают еще один шаг в развитии многогранного партнерства.

«Мы убедились за последний год, год борьбы с коронавирусом, в таких качествах китайского народа как выдержка, упорство, и я убежден, что наше с вами знакомство символизирует отношения между нашими странами и народами, и наша дружба отражает крепкую добрососедскую связь между нашими странами», - отметил он.

Ранее Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на пятилетний срок. Первые подписи под этим документом поставили Владимир Путин и Си Цзиньпин еще 16 июля 2001 года, а ратифицирован Договор был 28 февраля 2002 года.