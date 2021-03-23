Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и Китай на пять лет продлили Договор о добрососедстве

Ян Брацкий
06:36 23.03.2021
Стороны условились придать договоренностям новое наполнение с учетом изменившейся мировой повестки и реалий российско-китайских отношений.
Россия и Китай на пять лет продлили Договор о добрососедстве
© Фото: amursu.ru
Читайте нас на:

Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на пятилетний срок. Первые подписи под этим документом поставили российский лидер Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин еще 16 июля 2001 года, а ратифицирован Договор был 28 февраля 2002 года. Об этом напомнил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений...», - приводит РИА Новости слова главы МИД Китая.

Стороны условились придать Договору новое наполнение с учетом современных реалий и новых условий российско-китайских отношений.

«Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений», - добавил Ван И, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, в последнее время со стороны коллективного Запада звучат все более громкие обвинения в адрес России и Китая. Справедливость восторжествует, выразил уверенность Ван И, а решимость Москвы и Пекина отстаивать международную справедливость останется неизменной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:14 В стране и мире
Десять человек погибли при стрельбе в Колорадо
03:23 Армия
Видео
Сотни единиц техники: бойцы ЦВО провели масштабные учения по противодействию терроризму
02:59 Армия
Видео
ВДВ и спецназ: под Могилевом стартовала активная фаза учений России и Белоруссии
06:39 В стране и мире
Российский спутник «Арктика-М» прислал первый снимок
00:22 В стране и мире
Видео
«Как в фильме-катастрофе»: очевидцы раскрыли подробности взрыва бытового газа в Балашихе
Популярное
Популярное
Видео
Назван замедляющий старение витамин
Врач предупредил об угрожающей России вспышке смертельной болезни
Видео
Жизнь на крючке: киевский рыбак спас унесенного на льдине ребенка
Тайна гигантских кораблей Калигулы: зачем Муссолини осушил священное озеро Неми
Видео
Дрессировщики рассказали, что привело к драке слонов в казанском цирке
Названы первые признаки образования тромба
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.