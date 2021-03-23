Россия и Китай на пять лет продлили Договор о добрососедстве

Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на пятилетний срок. Первые подписи под этим документом поставили российский лидер Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин еще 16 июля 2001 года, а ратифицирован Договор был 28 февраля 2002 года. Об этом напомнил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений...», - приводит РИА Новости слова главы МИД Китая.

Стороны условились придать Договору новое наполнение с учетом современных реалий и новых условий российско-китайских отношений.

«Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений», - добавил Ван И, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, в последнее время со стороны коллективного Запада звучат все более громкие обвинения в адрес России и Китая. Справедливость восторжествует, выразил уверенность Ван И, а решимость Москвы и Пекина отстаивать международную справедливость останется неизменной.