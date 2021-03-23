Ожидание в горах: что известно о сходе лавины в Хибинах

Эвакуация детей, попавших под снежный завал в Хибинах, начнется в самое ближайшее время. Сотрудники МЧС уже добрались до группы, которая сейчас находится в горах. Получившую тяжелые травмы 12-летнюю девочку постараются вывезти вертолетом медицины катастроф. Об этом сообщил в социальных сетях глава Мурманской области Андрей Чибис, он прибыл в Мончегорск - в штаб спасательной операции.

Погодные условия постоянно ухудшаются, прорабатываются несколько вариантов эвакуации детей. Спасатели могут использовать снегоходы или вертолет. Действовать будут по обстановке. Сейчас в районе спасательной операции идет сильный снег, видимость ухудшилась.

У оставшихся на горе детей есть все необходимое, сообщают в МЧС. Это запасы питья и еды, а также теплые вещи. Участники группы, которым удалось самостоятельно спуститься с горы после схода лавины находятся в безопасности. Они разбили лагерь у подножия, развели огонь и ждут помощи.

Лавина сошла в горном массиве Хибины в понедельник, 22 марта. По данным МЧС, под снегом оказались 16 человек, 13 из которых - дети. На место происшествия выдвинулись спасательные подразделения, включая кинологический расчет.

В настоящий момент состояние детей удовлетворительное. Туристическую группу ждет автобус, который доставит пострадавших в местную гостиницу. Власти готовы к их размещению и оказанию всей необходимой помощи.