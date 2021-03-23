Губернатор Мурманской области выехал на место ЧП с участием туристической группы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал в Мончегорск на место происшествия с участием туристической группы. Напомним, в ее состав в основном входили дети.

Чибис направился в штаб по проведению спасательной операции, где будет руководить процессом, передает ТАСС.

При этом сообщается, что тургруппа на данный момент обеспечена питанием, местные власти готовы к ее размещению. Состояние участников удовлетворительное. Детей ждет автобус, который доставит их в местную гостиницу.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 22 марта, в районе поселка Имандра Мурманской области. Тургруппа в составе 16 человек (13 из них-дети) попала под обрушение снежного карниза, в результате чего погибла девочка 2008 года рождения.