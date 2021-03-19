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Меркель заявила, что Германия может закупить «Спутник V»

Алексей Курильченко
21:24 19.03.2021
ФРГ может сделать заказ на препарат самостоятельно, если этого не сделает ЕС.
Меркель заявила, что Германия может закупить «Спутник V»
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность применения в Германии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Если Европа не станет заказывать препарат после одобрения регулятором, то Германия может сделать это самостоятельно, отметила политик.

«Мы должны использовать в рамках ЕС все вакцины, которые будут допущены EMA. Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем», - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналистов о «Спутнике V».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что вакцина «Спутник V» должна быть как можно скорее зарегистрирована в Евросоюзе «при условии ее безопасности». Он настойчиво призвал Европейское агентство лекарственных средств последовать такому пути.

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