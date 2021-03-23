В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

В городе Боулдер в штате Колорадо произошла стрельба. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

По последней информации, идет «активная стрельба» в супермаркете. При этом подробности не уточняются. Также не сообщается о пострадавших.

В конце февраля в американском Кеннетте, штате Миссури, в результате стрельбы четыре человека пострадали, один погиб. На месте происшествия были обнаружены пять пострадавших, позже один из них скончался.