В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
О пострадавших информации на данный момент не поступало.
© Фото: Marc Piscotty globallookpress
В городе Боулдер в штате Колорадо произошла стрельба. Об этом сообщила в Twitter полиция города.
По последней информации, идет «активная стрельба» в супермаркете. При этом подробности не уточняются. Также не сообщается о пострадавших.
В конце февраля в американском Кеннетте, штате Миссури, в результате стрельбы четыре человека пострадали, один погиб. На месте происшествия были обнаружены пять пострадавших, позже один из них скончался.