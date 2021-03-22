В СК РФ подтвердили гибель ребенка при сходе лавины под Мурманском

В Следственном комитете России подтвердили гибель ребенка при сходе лавины в Мурманской области. Ранее стало известно, что спасатели пытаются реанимировать найденную на месте ЧП несовершеннолетнюю 2008 года рождения.

Лавина сошла в районе станции Имандра. По данных МЧС, под снегом оказались 16 человек, 13 из которых - дети.

После появившихся сообщений о случившемся, на место происшествия выдвинулись спасательные подразделения, включая кинологический расчет. Поисковые мероприятия продолжаются. В них задействованы 53 человека и 18 единиц техники.