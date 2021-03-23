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Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка»

Иван Линдеманн
20:45 23.03.2021
Журналисты и общественники обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления со стороны» мужчины.
Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка»
© Фото: imagebroker, Matthias Hauser, Globallookpress
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий общественный резонанс», - сказано в сообщении СК.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили - журналисты и общественники обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления со стороны» мужчины.

Интервью с Моховым записала Ксения Собчак. Во время ответа на вопрос ведущей преступник позволил себе пошутить про одну из своих жертв - Елену Самохину, которая родила от него двоих детей.

С критикой в адрес ролика с маньяком выступили глава российского Союза журналистов Владимир Соловьев, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и еще несколько общественных и политических деятелей.

Напомним, что «скопинский маньяк» более 3,5 лет держал у себя в подвале и насиловал двух несовершеннолетних пленниц. В колонии он провел 17 лет.

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