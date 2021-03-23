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Глубокий снег и непроходимый лес: как проходила операция по спасению детей в Хибинах

Михаил Аброськин
Иван Линдеманн
19:05 23.03.2021
Все дети во время поездки до Апатитов пройдут осмотр врачей. А после их разместят в местном санатории, где с ними будут работать психологи МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все туристы, которых накануне в Хибинах накрыло рухнувшим с горы снегом, эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Все напряженно смотрели за судьбой ребят, которые отправились в Хибины в поход. Я думаю, стоит начать с хорошей новости, что те, кто выбрались из-под лавины, все-таки уже дошли до железнодорожной станции. Там они находятся в лагере, у них есть вода, еда, есть теплая одежда. Они готовы проследовать дальше в город Апатиты, где их уже разместят в отеле. Сейчас они находятся на железнодорожной станции и ожидают прибытия еще одной группы, которая также находилась в горах», - рассказал с места событий корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

Лавина сошла накануне там, где не ждали. За жизнь одного ребенка боролись до последнего, но спасти девочку не удалось - ее тело эвакуировал вертолет медицины катастроф. Из-за ухудшения погоды и сложного рельефа вывезти остальных воздушным транспортом не смогли. На помощь группе вышел отряд спасателей. Глубокий снег и деревья мешали провести группу детей вниз по склону горы.

«Приходилось буквально вручную прорубать просеку, чтобы прошли снегоходы, сложность ситуации усугублялась сильным ветром», - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

Горнолыжники знают, что Хибины в конце марта - опасный регион для катания. Не каждый взрослый отважится.

«Бывают сходы, лавины непредсказуемы. По моему опыту, даже маленькая лавина может засыпать человека», - поделилась многократная чемпионка РФ по горным лыжам Олеся Алиева.

Все дети во время поездки до Апатитов пройдут осмотр врачей. А после их разместят в местном санатории, где с ними будут работать психологи МЧС.

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