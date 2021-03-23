Матыцин приостановил работу на посту главы федерации студенческого спорта

Министр спорта Олег Матыцин приостановил свою работу на посту президента Международной федерации университетского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с декабрьским вердиктом Спортивного арбитражного суда по спору между WADA и РУСАДА. Тогда CAS постановил, что в течение двух лет российские чиновники не могут занимать руководящие должности, входить в органы управления, а также комитеты в каких-либо международных спортивных федерациях.

«ФИСУ добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и буду продолжать делать все возможное для поддержки студенческого спортивного движения», - сказал Матыцин.

Напомним, что Матыцин возглавлял Международную федерацию университетского спорта c 2015 года. Теперь исполнять обязанности руководителя будет первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер. Ожидается, что министр спорта РФ снова займет свой пост после 17 декабря 2022 года.