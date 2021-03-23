Бывшая помощница Байдена назвала Путина львом в политике

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид сравнила Владимира Путина со львом. Так она отреагировала на ответ президента России американскому лидеру. Напомним, что на прошлой неделе после нескольких негативных высказываний Байдена Путин предложил ему пообщаться в прямом эфире.

«Знаете, льву не обязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна», - сказала Рид в интервью RT.

Кроме того, бывшая помощница президента США прокомментировала сексуальный скандал вокруг Байдена. Рид отметила, что в американских СМИ эти истории замалчивают, несмотря на то что обвинения в адрес президента поступили со стороны восьми женщин. Напомним, что в прошлом году Рид сама сообщила о сексуальных домогательствах Байдена. Политик назвал ее заявления ложью.