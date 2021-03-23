Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи назвали основные причины головных болей

Роман Захаров
16:02 23.03.2021
Специалисты также дали советы, как бороться с головной болью.
Врачи назвали основные причины головных болей
© Фото: Usman Yousaf, Unsplash
Читайте нас на:

Многие люди мучаются от частых головных болей, однако мало кто из них знает, какие причины порой стоят за этим неприятным состоянием. О том, что может вызывать данный недуг и какие меры его профилактики существуют, в беседе с RT рассказали врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Так, по словам Ярцевой, головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, и в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. В этой связи, советует специалист, нужно всегда следить за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом контролировать уровень стресса.

«То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», - уточнила медик.

Также она сообщила, что головную боль могут вызывать повышенное давление или развитие глаукомы. Возникают такие состояния и у тех, кто долго работает за компьютером, так как от этого страдает шейный отдел позвоночника, а это, в свою очередь, вызывает мышечное напряжение.

Ярцева подчеркнула, что при головных болях помогают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако если количество таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму либо это продолжается более пяти дней, то необходимо обратиться к специалисту.

Лариса Алексеева рассказала, что очень частыми причинами головных болей являются изменение погоды, резкие перепады температуры и даже переохлаждение. Помимо этого, по словам врача, к такому состоянию приводят и изменение ритма жизни людей, частое употребление фастфуда, энергетических или алкогольных напитков, а также курение.

Ранее клинический онколог-консультант одной из больниц в Манчестере Кэтрин Макбейн назвала основные симптомы опухоли головного мозга. К ним, в частности, она отнесла частые головные боли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.