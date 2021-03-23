Врачи назвали основные причины головных болей

Многие люди мучаются от частых головных болей, однако мало кто из них знает, какие причины порой стоят за этим неприятным состоянием. О том, что может вызывать данный недуг и какие меры его профилактики существуют, в беседе с RT рассказали врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Так, по словам Ярцевой, головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, и в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. В этой связи, советует специалист, нужно всегда следить за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом контролировать уровень стресса.

«То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», - уточнила медик.

Также она сообщила, что головную боль могут вызывать повышенное давление или развитие глаукомы. Возникают такие состояния и у тех, кто долго работает за компьютером, так как от этого страдает шейный отдел позвоночника, а это, в свою очередь, вызывает мышечное напряжение.

Ярцева подчеркнула, что при головных болях помогают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако если количество таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму либо это продолжается более пяти дней, то необходимо обратиться к специалисту.

Лариса Алексеева рассказала, что очень частыми причинами головных болей являются изменение погоды, резкие перепады температуры и даже переохлаждение. Помимо этого, по словам врача, к такому состоянию приводят и изменение ритма жизни людей, частое употребление фастфуда, энергетических или алкогольных напитков, а также курение.

Ранее клинический онколог-консультант одной из больниц в Манчестере Кэтрин Макбейн назвала основные симптомы опухоли головного мозга. К ним, в частности, она отнесла частые головные боли.