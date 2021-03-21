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Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга

Алена Миронова
10:31 21.03.2021
Среди наиболее ярких - судорожные припадки, слабость, выраженные речевые нарушения.
Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
© Фото: Anna Altukhova, Russian Look, Globallookpress
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Клинический онколог-консультант одной из больниц в Манчестере Кэтрин Макбейн назвала основные симптомы опухоли головного мозга.

Эксперт отметила, что все симптомы, указывающие на опухоль мозга, как правило, представляют собой изменения, которые развиваются и ухудшаются в течение нескольких недель или месяцев. Более того, за это время, помимо основных, развиваются также и дополнительные симптомы. Об этом сообщает The Independent.

Итак, судорожные припадки являются основным из симптомов опухоли головного мозга. Если вдруг ни с того ни с сего произошел припадок, врачи рекомендуют срочно обратиться в больницу, где будет произведено МРТ мозга.

Следующий симптом - слабость. Например, руки или ноги с одной стороны тела. Такая слабость может появиться совсем внезапно, как инсульт, и проявиться все более заметно в течение нескольких недель.

Выраженные речевые нарушения также могут быть сигналом данного заболевания. Невнятная речь или, например, неспособность найти нужные слова, путаница.

Люди, страдающие опухолью мозга, могут постепенно становиться более замкнутыми. Они также могут разучиться делать то, что раньше делали с легкостью - например, играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Один из симптомов - изменения зрения. Люди начинают врезаться в дверные рамы, подрезать боковые зеркала припаркованных автомобилей при вождении, не могут увидеть рядом сидящего человека. В случае, если начинает беспокоить изменение зрения, врач рекомендует обратиться к офтальмологу, которые проведет полное обследование глаз.

Вы можете заметить, что в течение нескольких недель вам все труднее писать электронные письма или отправлять тексты, а также понимать субтитры или слова в книге – вы можете ясно видеть слова, но мозг отказывается их понимать.

Головные боли - это симптом, который большинство людей связывают с опухолями головного мозга, но на самом деле это относительно необычно, когда головная боль является единственным симптомом опухоли головного мозга. Однако если все же это так происходит, то такая головная боль заметно отличается от той, которая наблюдалась раньше. Она гораздо более сильная, может беспокоить и утром, и ночью, пробуждая ото сна.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что между использованием смартфонов и опухолью мозга есть связь. Он отметил, что слабочастотное излучение гаджетов в теории может влиять на развитие доброкачественных опухолей у детей. При этом врач полностью исключил развитие рака из-за смартфонов.

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