Спасатели эвакуировали с места ЧП первую группу попавших под лавину детей

Первые шесть снегоходов с детьми выехали от подножия горы в Хибинах к станции Имандра. По информации от корреспондента «Звезды» с места событий, спасательную операцию осложняет снег и сильный ветер. Дорогу снегоходам пришлось буквально пробивать.

Представители местной администрации находятся на связи со старшими группы спасателей, которые обеспечивают эвакуацию детей, их 12.

В результате схода снежной лавины погибла девочка. Ее тело эвакуировал вертолет медицины катастроф. Остальных детей доставят с перевалочного пункта в Мончегорск на автобусе. Там их ждут медики и психологи.