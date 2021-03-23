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В Госдуме приняли законопроект о «гаражной амнистии»

Ян Брацкий
14:07 23.03.2021
Для гаражей, установленных до 2004 года, будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков.
В Госдуме приняли законопроект о «гаражной амнистии»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Автомобилисты смогут оформить права на гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении. Так называемая «гаражная амнистия» будет действовать до сентября 2026 года.

Владельцы гаражей, которые находятся в муниципальной или госсобственности, смогут оформить права одним заявлением. Для гаражей, установленных до 2004 года, будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими "на птичьих правах" и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению - продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем», - цитирует пресс-служба слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Для доказательства своих прав на строение и участок достаточно будет предоставить любые документы вплоть до коммунальных платежек, отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Стоит отметить, что «гаражная амнистия» не коснется «гаражей-ракушек» и будет распространяться только на стационарные строения.

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