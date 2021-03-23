Ученые назвали новую версию гибели жителей Помпеев

Жители древнеримского города Помпеи умерли за 15 минут после начала извержения вулкана Везувия. К такому выводу пришли ученые, проведя компьютерное моделирование катастрофы, случившейся две тысячи лет назад.

Люди были накрыты гигантским облаком раскаленного вулканического пепла и газа и погибли от удушья, ядовитая пелена продолжала окутывать город на протяжении 10-20 минут.

Как полагают исследователи, именно этот временной отрезок стал роковым для Помпеев, часть населения города могла бы выжить, если бы облако рассеялось быстрее, пишет Daily Mail.

Британские вулканологи и ученые из Университета Бари в Италии разработали модель для оценки влияния пирокластических потоков на жителей населенных пунктов, пострадавших 24 октября 79 года от извержения вулкана Везувия.

Согласно выводам исследователей, у жителей Геркуланума - города, который располагался у подножия вулкана, не были никаких шансов на выживание, потому что температура и сила пирокластического потока была слишком высока, однако население Помпеев смогло бы спастись, если ядовитое облако, которое имело «температуру более 100 градусов и состояло из CO2, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла», быстро унесло в сторону.

Извержение началось в час дня. В городе наступила полная темнота, люди пытались спрятаться в домах. По мнению ученых, жители древнеримского города никогда не сталкивались с извержением вулкана, поэтому не понимали, что происходит.

Согласно оценкам историков, катастрофа в Помпеях и Геркулануме унесла жизни порядка двух тысяч человек.