Три члена экипажа Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования под Калугой
Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia
В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.
Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.
Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.