Армия Три члена экипажа Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования под Калугой Ян Брацкий Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia Читайте нас на: В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика