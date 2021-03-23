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Три члена экипажа Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования под Калугой

Ян Брацкий
13:58 23.03.2021
Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia
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В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.

Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

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