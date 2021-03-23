В Кремле заявили, что ЕС сейчас не является близким партнером России

Брюссель в данный момент не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнером просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель - Москва», - сказал Песков.

Представитель Кремля также заметил, что раньше Россия и ЕС развивали партнерство в различных направлениях, однако такие отношения были прерваны по решению Брюсселя. Вместе с тем Песков заявил, что Москва будет готова наращивать отношения на основе равноправия и поиска баланса интересов.

«Все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя. Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но, разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами - членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с данным политическим объединением. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в России будут готовы к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, когда Брюссель посчитает нужным устранить аномалию в отношениях.