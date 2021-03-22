Путин сообщил, что намерен завтра вакцинироваться от COVID-19

Президент России Владимир Путин намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщил сам глава государства во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Вакцинация - дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», - заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию с вакцинами против коронавируса и заявил, что каждая страна должна иметь возможность получить препарат от опасной инфекции.

Россия в августе прошлого года первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 - «Спутник V». Данный препарат был разработан НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.