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«Мы предлагаем им обсудить ситуацию»: в Госдуме рассказали о способах предотвратить блокировку Twitter

Алексей Курильченко
20:09 16.03.2021
Депутат Василий Пискарев заявил о намерении российской стороны мирно урегулировать ситуацию, а не блокировать соцсеть без крайней необходимости.
© Видео: Госдума РФ © Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Василий Пискарев прокомментировал заявления Роскомнадзора о возможной блокировке Twitter на территории РФ из-за наличия запрещенного контента. По словам депутата, на площадке присутствует информация, которая несет угрозу детям. Российская сторона призывает руководство Twitter удалить нежелательный контент для обеспечения безопасности.

«Огромное количество неудаленного контента, призывающего детей выходить на несанкционированные митинги, призывающего к употреблению наркотиков. Только по "Твиттеру" зафиксировано более 3 тысяч случаев публикации запрещенного контента... Эти интернет-гиганты соблюдают законы США - мы тоже приняли законы, но проблема остается. Мы подготовили концепцию обращения к руководству соцсети - мы предлагаем им обсудить сложившуюся ситуацию. Если этого не произойдет, Роскомнадзор имеет право заблокировать площадку», - заявил Пискарев.

Также депутат рассказал об инициативе, согласно которой интернет-площадки обязуются создать на территории РФ представительства, через которые будет совершаться коммуникация и оперативно решаться вопросы и обсуждаться спорные моменты, в том числе и в судебном порядке.

В России социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории страны через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

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