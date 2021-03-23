Онищенко рассказал о последствиях коронавируса для пожилых

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал пожилых россиян привиться от коронавирусной инфекции. По его словам, это позволит избежать тяжелейших последствий в случае заражения.

Онищенко уверен в том, что прививка остается единственным действенным средством профилактики COVID-19 наряду с медицинскими масками и резиновыми перчатками.

«Конечно же людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно. Потому что люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной системой, сердечно-сосудистой, с новообразованиями, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и конечно же с точки зрения последствий», - сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

Чтобы избежать нежелательных последствий после вакцинации, которые могут наблюдаться в единичных случаях, Онищенко призвал прививаться в условиях поликлиники. Сам он поступает так ежегодно, когда получает вакцину от гриппа.

После введения вакцины, отмечает Онищенко, у некоторых пациентов может наблюдаться повышение температуры и чувство дискомфорта. Это говорит о нормальной реакции иммунной системы на введение препарата.