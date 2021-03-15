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«Это реалии жизни»: врач рассказал о важности вакцинации среди пенсионеров

Алексей Курильченко
19:10 15.03.2021
По словам медика, пункты вакцинации открываются не только в поликлиниках, но и торговых центрах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress
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Заместитель главного врача московской поликлиники № 220 Владимир Терещенко рассказал о доступности пунктов вакцинации для пожилых людей в Москве. По его словам, люди в возрасте старше 65 лет находятся в группе риска, поэтому им следует пройти вакцинацию в первую очередь.

«В Москве открыты кабинеты по нашим пунктам, работают выездные бригады, вакцинируют в торговых центрах. Если есть потребность, мы открываем дополнительные кабинеты и квоты. Пожилые люди должны прививаться в первую очередь – это реалии жизни. Я всех своих родственников пожилого возраста уже привил», - рассказал Терещенко.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакциной «Спутник V» привились уже более семи миллионов россиян. Также он подчеркнул, что каждое государство, которое хочет обезопасить себя от пандемии, должно развивать универсальные технологии, позволяющие создать широкий круг как вакцин, так и диагностических и лечебных препаратов.

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